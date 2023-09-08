***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193137
BIST
'
17:208.339
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,59
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:2026,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0464
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:2028,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1041
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:201.664,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.664,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GRSEL
|55,00
|157.271.761
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|489.134.260
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.314.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.515.734.840
|% -9,96
|
|BRSAN
|710,70
|2.132.495.003
|% -7,93
|
|ENERY
|206,50
|6.873.578.699
|% 0,00
|
|THYAO
|245,30
|5.673.888.442
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.840.317.867
|% 2,11
|
|ASELS
|43,36
|4.783.831.210
|% 3,24
|
|ISCTR
|24,74
|4.534.916.395
|% 0,73
|
|ZOREN
|5,10
|2.553.549.334
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.891.609
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,50
|2.553.741.191
|% -1,04
|
|GSDHO
|4,88
|1.238.485.024
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,28
|3.244.047.255
|% 0,23
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,8062
|28,8199
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,4816
|33,6496
|% 0,43
|
|Frank
|30,0426
|30,2236
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1370
|7,1728
|% 0,15
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,05
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.055
|11.164
|55,00
|
|Yarım
|5.545
|5.604
|28,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.802
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,97
|0,17
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|0,61
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 115, 507.00 milyon TL de
-
17:32OZRDN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 057 adet işlem
-
17:31PRKME
Yüzde 6.25 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 211, 893 adet işlem
-
17:30IDEAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 930 adet işlem
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem