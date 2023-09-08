***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193158
BIST
'
17:238.335
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,26
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:2326,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:2328,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:231.663,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.663,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GRSEL
|55,00
|157.272.641
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.787.586
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|489.134.260
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.382.611
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.516.074.274
|% -9,96
|
|BRSAN
|709,90
|2.138.098.850
|% -8,03
|
|ENERY
|207,50
|6.911.144.063
|% 0,48
|
|THYAO
|245,10
|5.691.905.122
|% 0,20
|
|KOZAL
|31,00
|4.861.734.362
|% 2,11
|
|ASELS
|43,38
|4.802.282.657
|% 3,29
|
|ISCTR
|24,74
|4.546.180.811
|% 0,73
|
|ZOREN
|5,13
|2.599.780.698
|% 5,56
|
|SKBNK
|5,52
|1.488.797.866
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,50
|2.575.829.947
|% -1,04
|
|GSDHO
|4,87
|1.241.005.485
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,27
|3.250.252.744
|% 0,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8429
|26,8485
|% 0,17
|
|Euro
|28,7960
|28,8143
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,4792
|33,6471
|% 0,43
|
|Frank
|30,0361
|30,2170
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|7,93
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,23
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.054
|11.159
|50,00
|
|Yarım
|5.544
|5.601
|25,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|0,47
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, PETKM, KRDMD
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ASTOR, ASELS
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 71 artarak (% 0.06 ) 7, 310
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, ASGYO, BRMEN, ANHYT, BAYRK, KZGYO, SKBNK, TMSN, KOPOL, GRSEL
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, TUKAS, UFUK, YONGA