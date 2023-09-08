***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193155
BIST
'
17:228.337
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,20
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:2226,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:2228,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1008
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:221.663,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.663,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TMSN
|111,10
|489.668.318
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.789.221
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.272.641
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.390.320
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.517.106.653
|% -9,96
|
|BRSAN
|705,70
|2.152.286.740
|% -8,58
|
|ENERY
|206,00
|6.974.215.459
|% -0,24
|
|THYAO
|245,00
|5.729.796.425
|% 0,16
|
|KOZAL
|30,92
|4.921.333.094
|% 1,84
|
|ASELS
|43,34
|4.837.799.290
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,70
|4.580.651.012
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,12
|2.686.214.570
|% 5,35
|
|SKBNK
|5,52
|1.488.966.253
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,48
|2.605.473.741
|% -1,25
|
|GSDHO
|4,87
|1.242.739.824
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,27
|3.315.230.298
|% 0,17
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8429
|26,8485
|% 0,17
|
|Euro
|28,7960
|28,8143
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,4544
|33,6221
|% 0,35
|
|Frank
|30,0286
|30,2095
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1367
|7,1725
|% 0,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,05
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.055
|11.164
|55,00
|
|Yarım
|5.545
|5.604
|28,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.802
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,97
|0,17
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|0,61
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, PETKM, KRDMD
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ASTOR, ASELS
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 71 artarak (% 0.06 ) 7, 310
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, ASGYO, BRMEN, ANHYT, BAYRK, KZGYO, SKBNK, TMSN, KOPOL, GRSEL
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, TUKAS, UFUK, YONGA