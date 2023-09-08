***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193162
BIST
'
17:238.329
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,13
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:2326,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:2328,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:231.663,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.663,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GRSEL
|55,00
|157.272.641
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.787.586
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|489.134.260
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.382.611
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.516.074.274
|% -9,96
|
|BRSAN
|709,90
|2.138.098.850
|% -8,03
|
|ENERY
|207,50
|6.911.144.063
|% 0,48
|
|THYAO
|245,10
|5.691.905.122
|% 0,20
|
|KOZAL
|31,00
|4.861.734.362
|% 2,11
|
|ASELS
|43,38
|4.802.282.657
|% 3,29
|
|ISCTR
|24,74
|4.546.180.811
|% 0,73
|
|ZOREN
|5,13
|2.599.780.698
|% 5,56
|
|SKBNK
|5,52
|1.488.797.866
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,50
|2.575.829.947
|% -1,04
|
|GSDHO
|4,87
|1.241.005.485
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,27
|3.250.252.744
|% 0,17
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8455
|26,8507
|% 0,18
|
|Euro
|28,8022
|28,8212
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,4689
|33,6368
|% 0,40
|
|Frank
|30,0374
|30,2184
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1366
|7,1724
|% 0,14
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36RTALB
Yüzde 4.02 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 550, 636 adet işlem
-
17:35KLSYN
Yüzde 6.11 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 159 adet işlem
-
17:34ENSRI
Yüzde 5.23 oranında artışla 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 461, 869 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 115, 507.00 milyon TL de
-
17:32OZRDN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 057 adet işlem