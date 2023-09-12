***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2023 tarih ve E-12233903-305.02-41941 sayılı yazısı ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onüçüncü Serbest Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194121BIST