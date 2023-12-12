***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.12.2023 14:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46407 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224873
BIST
'
15:477.740
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,10
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4729,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0428
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4731,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:471.857,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.857,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:47
|CATES
|83,60
|10.753.384
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.199.247
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.324.819
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.991.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.690.599
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.528.680
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|229.254.959
|% -9,92
|
|THYAO
|248,00
|6.904.486.591
|% 0,69
|
|TUPRS
|147,70
|3.333.280.915
|% -0,74
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|EKGYO
|7,44
|1.265.797.125
|% -0,93
|
|AGROT
|14,06
|2.271.374.720
|% -7,92
|
|ISCTR
|22,46
|3.172.288.449
|% 2,37
|
|YKBNK
|20,30
|2.525.612.820
|% 3,62
|
|AKBNK
|36,56
|3.243.960.116
|% 4,76
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0371
|29,0439
|% 0,15
|
|Euro
|31,3763
|31,3925
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,4095
|36,5921
|% 0,32
|
|Frank
|33,0961
|33,2955
|% 0,66
|
|Riyal
|7,7197
|7,7584
|% 0,17
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|926,32
|928,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,60
|984,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,50
|75,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,31
|1.988,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 82 artarak (% 0.61 ) 6, 849
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, REEDR, GRTRK, ICBCT, EYGYO, SKYMD, CATES, AVTUR, EDIP, YEOTK
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDER, KRGYO, PRZMA, BTCIM, EKIZ
-
16:02
SNKRN, DIRIT, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
VRGYO, QNBFB, PCILT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında