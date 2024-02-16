***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2024 10:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49765 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249988
BIST
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10:109.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,99
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.267
En Yüksek
9.285
10:1030,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1054
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8307
En Düşük
30,2546
10:1033,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0305
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
10:101.984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AKSUE
|14,08
|864.048
|% 105,85
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|VKING
|35,00
|5.859.250
|% 8,02
|
|TGSAS
|42,88
|1.849.892
|% 8,01
|
|OZSUB
|30,54
|19.867.590
|% 6,86
|
|EYGYO
|11,37
|33.212.210
|% -6,80
|
|UFUK
|145,80
|916.591
|% -5,26
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|ISYAT
|13,21
|11.647.582
|% -4,96
|
|KLGYO
|5,22
|49.016.333
|% -4,92
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EREGL
|47,28
|661.306.422
|% 0,42
|
|THYAO
|285,25
|657.954.565
|% 0,44
|
|GUBRF
|217,10
|581.375.859
|% 2,74
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EKGYO
|10,66
|293.258.183
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,33
|111.361.752
|% 0,76
|
|ISCTR
|27,64
|417.212.919
|% -0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7952
|30,8307
|% 0,34
|
|Euro
|33,1702
|33,1875
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,6795
|38,8735
|% 0,24
|
|Frank
|34,8382
|35,0481
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1904
|8,2314
|% 0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,36
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,47
|950,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,96
|2.004,29
|% 0,66
|