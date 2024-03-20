***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 15:27
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-51347 sayılı izni ile TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon u'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260572
BIST
'
16:509.006
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 75,65
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.010
16:5032,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0436
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:5035,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0230
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:502.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.897.233
|% 9,99
|
|IZINV
|61,15
|117.707.946
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|376.830.180
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|604.522.167
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.862.692
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.735.980
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|34.871.820
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|52.515.717
|% -9,95
|
|THYAO
|279,50
|6.015.170.710
|% 0,45
|
|YKBNK
|24,56
|5.766.944.025
|% 3,98
|
|MIATK
|75,15
|4.207.353.014
|% 5,55
|
|TUPRS
|173,00
|3.385.065.258
|% -0,40
|
|KCHOL
|186,90
|3.281.865.307
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,59
|2.028.737.004
|% 4,49
|
|EKGYO
|10,77
|3.115.850.942
|% 1,13
|
|ISCTR
|10,91
|2.950.211.299
|% 1,30
|
|YKBNK
|24,56
|5.766.944.025
|% 3,98
|
|CEMAS
|4,86
|604.522.167
|% -10,00
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3858
|32,3912
|% 0,13
|
|Euro
|35,1582
|35,1679
|% -0,07
|
|Sterlin
|41,9627
|42,1731
|% -0,55
|
|Frank
|37,0991
|37,2851
|% -0,66
|
|Riyal
|8,8144
|8,8586
|% -0,33
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|895,84
|897,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,14
|1.000,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,23
|86,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,30
|2.153,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05YKSLN
Yüzde 4.99 oranında artışla 16.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 312 adet işlem
-
17:04INTEM
Yüzde 9.05 oranında artışla 352.50 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 941 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 9, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 74, 075.00 milyon TL de
-
17:03BNTAS
Yüzde 6.07 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 585 adet işlem
-
17:01AKENR
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 802, 213 adet işlem