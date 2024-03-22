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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.03.2024 14:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve  E-12233903-305.04-51347 sayılı izni ile TEB Portföy Birinci Değişken Fon'da yapılacak değişikliklere ilişkin 20/02/2024 tarihinde yayınlanan duyuru metninde bildirilen 22/03/2024 uygulamya başlangıç tarihi 01/04/2024 olarak güncellenmiştir.Güncel duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261434


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