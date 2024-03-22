***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2024 14:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-51347 sayılı izni ile TEB Portföy Birinci Değişken Fon'da yapılacak değişikliklere ilişkin 20/02/2024 tarihinde yayınlanan duyuru metninde bildirilen 22/03/2024 uygulamya başlangıç tarihi 01/04/2024 olarak güncellenmiştir.Güncel duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261434
BIST
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14:449.204
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 63,57
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4432,0003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0249
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4434,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,2245
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:442.228,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,81
|Açılış
|: 2.228,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MEKAG
|66,55
|103.385.386
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.286.290
|% 9,98
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|PEKGY
|15,73
|279.859.656
|% -9,70
|
|BEGYO
|4,31
|288.954.358
|% -9,26
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,65
|21.426.920
|% -8,60
|
|THYAO
|291,25
|8.511.599.312
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|VESTL
|87,95
|3.553.240.249
|% 2,51
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,10
|2.373.064.957
|% 2,35
|
|ISCTR
|11,21
|3.151.214.500
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.768.832.133
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|561.155.006
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,36
|1.679.699.432
|% 1,33
|
|PETKM
|23,60
|1.751.284.511
|% 2,97
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9932
|32,0003
|% -0,08
|
|Euro
|34,6361
|34,6515
|% -0,64
|
|Sterlin
|40,8253
|41,0299
|% -1,21
|
|Frank
|36,0281
|36,2087
|% -0,95
|
|Riyal
|8,6522
|8,6955
|% -0,62
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|905,55
|906,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,08
|1.015,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,40
|2.165,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:59ERSU
Yüzde 8.29 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 734, 004 adet işlem
-
14:58KENT
Yüzde 9.97 oranında artışla 1, 257.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 903 adet işlem
-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919