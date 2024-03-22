***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-51347 sayılı izni ile TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'da yapılacak değişikliklere ilişkin 20/02/2024 tarihinde yayınlanan duyuru metninde bildirilen 22/03/2024 uygulamya başlangıç tarihi 01/04/2024 olarak güncellenmiştir. Güncel duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261435BIST