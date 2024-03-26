***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2024 15:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01- 51841 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz)Özel Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262543
BIST
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17:428.769
En Düşük
|Değişim
|: -2,88%
|| -260,40
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
17:4232,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0907
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:4234,9459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0633
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:422.258,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,87
|Açılış
|: 2.258,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IZMDC
|6,71
|244.363.367
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|ERSU
|41,42
|103.023.357
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.577.103
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,64
|22.812.785
|% -53,60
|
|KONYA
|10.117,50
|678.448.600
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|99.044.639
|% -9,98
|
|THYAO
|280,25
|7.021.820.950
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|EREGL
|42,02
|4.799.966.183
|% -2,19
|
|AKBNK
|43,88
|4.682.185.166
|% -0,46
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|ISCTR
|11,10
|4.165.058.450
|% -2,72
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,30
|1.591.834.289
|% -4,32
|
|YKBNK
|26,52
|4.171.046.390
|% -2,21
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1881
|32,1944
|% 0,27
|
|Euro
|34,9093
|34,9420
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6428
|8,6861
|% -0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:53EGEEN
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 14, 642.50 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 505 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 8, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 9 altında . İşlem hacmi 87, 356.00 milyon TL de
-
17:52TETMT
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132 adet işlem
-
17:50SAMAT
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 464 adet işlem
-
17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem