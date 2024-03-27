***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.03.2024 16:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01- 51682 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon'un dönüşümü için izin verilmiş olup ilgili izahname ektedir.
Fonun uygulamaya başlangıç tarihi 24 Nisan 2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263190
BIST
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17:098.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,76
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0932,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2743
En Düşük
32,1073
17:0935,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2491
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:092.274,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,18
|Açılış
|: 2.274,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TETMT
|13.200,00
|38.528.843
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.987.364
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.270.204.666
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.983.636
|% 10,00
|
|NETAS
|78,70
|82.659.010
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.309.833
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.372.376
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.183.311
|% -9,96
|
|THYAO
|284,25
|7.426.929.650
|% -0,35
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|ASELS
|56,00
|3.393.318.707
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|ZOREN
|5,55
|1.671.072.907
|% 2,02
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|EKGYO
|9,48
|1.669.171.269
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2673
|32,2736
|% 0,31
|
|Euro
|35,0901
|35,1153
|% 0,72
|
|Sterlin
|41,0018
|41,2073
|% 0,22
|
|Frank
|35,8723
|36,0522
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,56
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,46
|897,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,48
|974,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,27
|85,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,49
|2.190,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24EUHOL
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 420, 628 adet işlem
-
17:23DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 243 adet işlem
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem