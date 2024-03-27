***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01- 51682 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon'un dönüşümü için izin verilmiş olup ilgili izahname ektedir.Fonun uygulamaya başlangıç tarihi 24 Nisan 2024'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263190BIST