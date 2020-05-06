***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2020 10:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842924
BIST
11:2598.680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -57,90
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:257,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0826
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:257,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0661
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:25391,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,47
|Açılış
|: 391,92
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|15.910.890
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.170.554
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,18
|107.313.534
|% -9,67
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ULUUN
|9,49
|49.641.150
|% -7,77
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRONT
|23,00
|13.901.529
|% -5,27
|
|KRDMD
|2,37
|377.799.804
|% 4,87
|
|ASELS
|27,22
|201.549.884
|% 0,59
|
|GARAN
|8,11
|185.687.298
|% -0,37
|
|KOZAA
|12,28
|133.370.683
|% 3,02
|
|PETKM
|3,51
|130.286.198
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,37
|377.799.804
|% 4,87
|
|ODAS
|1,86
|116.398.634
|% 2,76
|
|KARSN
|1,83
|114.034.114
|% 5,78
|
|PETKM
|3,51
|130.286.198
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|46.479.819
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8351
|8,8794
|% 0,66
|
|Frank
|7,3061
|7,3501
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8992
|1,9087
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|4,01
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.564
|24,10
|
|Tam
|2.589
|2.631
|28,80
|
|Yarım
|1.264
|1.286
|14,00
|
|Çeyrek
|630
|643
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,25
|31,25
|0,28
|