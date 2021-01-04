***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 11:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896571
BIST
12:451.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
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1.498
En Düşük
1.479
12:457,3594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0705
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
12:459,0485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0262
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
12:45456,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,40
|Açılış
|: 456,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:45
|NIBAS
|57,20
|18.581.807
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|21.963.417
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.575.086
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|7.489.640
|% -6,11
|
|KARTN
|89,80
|40.052.839
|% -6,02
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|GUBRF
|82,60
|877.908.193
|% -4,01
|
|KOZAL
|106,30
|797.981.569
|% 9,93
|
|SISE
|7,44
|659.394.276
|% 1,78
|
|GARAN
|10,49
|658.718.732
|% 1,16
|
|KOZAA
|16,82
|543.325.059
|% 8,59
|
|SKBNK
|1,56
|394.570.503
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,22
|517.981.443
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|510.282.010
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|286.137.461
|% 2,25
|
|KARSN
|3,48
|417.723.771
|% 7,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3594
|% -0,95
|
|Euro
|9,0358
|9,0485
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0188
|10,0690
|% -1,07
|
|Frank
|8,3223
|8,3724
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% -1,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,57
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|31,45
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|15,21
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|52,91
|52,91
|1,11
|