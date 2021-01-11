***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.01.2021 13:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Değişken Fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899746
BIST
15:311.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:317,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:319,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:31441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,19
|Açılış
|: 441,31
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TURGG
|146,30
|90.249.602
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.211.178
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.488.215
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.486.212
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,90
|2.621.602.316
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|843.153.474
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,19
|770.140.313
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.590.981
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|438.611.479
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|677.925.753
|% 0,95
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4382
|7,4405
|% 0,91
|
|Euro
|9,0564
|9,0619
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9948
|10,0449
|% 0,24
|
|Frank
|8,3207
|8,3708
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% 0,90
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
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15:45BTCIM
Yüzde 7.57 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 983, 739 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.01 ) 1, 695
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15:44XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 23, 913.00 milyon TL de
-
15:44KUTPO
Yüzde 5.73 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 812 adet işlem
-
15:43SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 280, 003 adet işlem