***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.02.2021 12:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği.
TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912629
BIST
13:061.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:067,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:068,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1045
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8307
En Düşük
8,7148
13:06415,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 415,84
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:06
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.543.558
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,30
|19.434.244
|% -6,47
|
|MARTI
|2,34
|59.071.421
|% -4,88
|
|PETKM
|5,37
|1.180.945.274
|% 4,07
|
|KARSN
|4,66
|678.530.464
|% -0,85
|
|THYAO
|13,12
|671.168.035
|% 2,26
|
|SASA
|43,20
|611.511.259
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|546.172.183
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,35
|524.745.227
|% 3,52
|
|PETKM
|5,37
|1.180.945.274
|% 4,07
|
|IHLAS
|0,91
|140.166.993
|% 1,11
|
|KARSN
|4,66
|678.530.464
|% -0,85
|
|TSKB
|1,75
|206.749.230
|% 0,57
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2093
|7,2110
|% 0,58
|
|Euro
|8,8245
|8,8307
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1787
|10,2297
|% 0,72
|
|Frank
|7,9159
|7,9635
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9149
|1,9245
|% 0,47
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,45
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,85
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,32
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|