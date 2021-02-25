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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

25.02.2021 12:16



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği.
TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912629


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Altın Gr. 415 415 -0,44  
Cumhuriyet 2.760 2.802 -8,00  
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Yarım 1.330 1.365 -3,32  
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Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 66,48 66,48 0,30  
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