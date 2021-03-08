***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2021 09:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915769
BIST
11:041.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:047,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:048,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:04412,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,63
|Açılış
|: 412,93
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TRILC
|12,10
|39.240
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.003.853
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.376.628
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,02
|6.270.504
|% -5,66
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|BRKSN
|12,76
|2.637.951
|% -3,63
|
|KOZAL
|131,90
|503.352.340
|% 2,33
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|TUPRS
|108,80
|272.552.982
|% 1,97
|
|THYAO
|14,73
|270.767.865
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,44
|254.616.055
|% -0,81
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|CEMAS
|1,59
|62.935.155
|% 1,27
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|DOHOL
|3,47
|122.710.843
|% 1,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5526
|7,5575
|% 0,34
|
|Euro
|8,9862
|8,9949
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4291
|10,4814
|% 0,30
|
|Frank
|8,0761
|8,1247
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0089
|2,0190
|% 0,36
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,99
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|0,86
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:20DYOBY
Yüzde 5.39 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 767 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 88 artarak (% 0.36 ) 1, 637
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:18XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 6, 095.00 milyon TL de
-
11:18FADE
Yüzde 9.43 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 307 adet işlem