***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.05.2021 09:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937110
BIST
10:391.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:398,3752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:3910,2349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:39505,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 505,04
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.606.773
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|JANTS
|94,35
|123.475.296
|% 7,40
|
|EUKYO
|4,69
|1.390.799
|% 7,32
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|AYEN
|5,72
|7.177.142
|% -4,98
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|SEKUR
|23,68
|3.498.216
|% -4,44
|
|KRDMD
|8,21
|329.302.195
|% 2,37
|
|GARAN
|8,18
|285.164.878
|% -0,61
|
|BJKAS
|7,41
|211.299.939
|% 2,77
|
|THYAO
|13,60
|175.295.705
|% 0,15
|
|SASA
|34,56
|164.201.118
|% 3,60
|
|YKBNK
|2,18
|130.631.345
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,21
|329.302.195
|% 2,37
|
|GARAN
|8,18
|285.164.878
|% -0,61
|
|BJKAS
|7,41
|211.299.939
|% 2,77
|
|TSKB
|1,37
|36.124.612
|% -0,72
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3719
|8,3752
|% -0,06
|
|Euro
|10,2270
|10,2349
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8490
|11,9084
|% -0,06
|
|Frank
|9,3068
|9,3628
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% 0,02
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,99
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,01
|