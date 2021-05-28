***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.05.2021 10:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938625
BIST
14:341.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:348,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6039
En Düşük
8,4921
14:3410,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:34522,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,82
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:34
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.740.202
|% 9,72
|
|SRVGY
|89,30
|20.465.930
|% 8,11
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|IZTAR
|22,06
|19.054.373
|% 8,03
|
|KUTPO
|40,12
|74.034.958
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.131.287
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,10
|47.440.551
|% -8,04
|
|METUR
|24,84
|19.208.565
|% -7,24
|
|GARAN
|7,97
|946.100.307
|% 0,13
|
|THYAO
|12,94
|779.314.341
|% -0,84
|
|EREGL
|19,15
|525.000.439
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,15
|445.719.698
|% -0,46
|
|MERCN
|9,88
|423.956.058
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,15
|445.719.698
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|280.079.755
|% -0,53
|
|GARAN
|7,97
|946.100.307
|% 0,13
|
|THYAO
|12,94
|779.314.341
|% -0,84
|
|TSKB
|1,32
|72.308.210
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5858
|8,5870
|% 1,04
|
|Euro
|10,4336
|10,4503
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1241
|12,1849
|% 0,76
|
|Frank
|9,4910
|9,5481
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2818
|2,2932
|% 1,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-4,88
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|42,00
|
|Tam
|3.428
|3.514
|40,87
|
|Yarım
|1.657
|1.700
|19,77
|
|Çeyrek
|831
|850
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,13
|