***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2021 10:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942126
BIST
10:421.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
10:428,3427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0515
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3031
10:4210,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0490
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0527
10:42498,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -8,29
|Açılış
|: 498,35
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:42
|OYYAT
|24,78
|40.514.408
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|1.411.955
|% 8,02
|
|KRGYO
|5,29
|7.914.064
|% 6,65
|
|VAKKO
|13,33
|20.657.706
|% 6,64
|
|TKURU
|142,00
|1.294.520
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.087.149
|% -9,81
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|QNBFL
|88,60
|46.249
|% -3,80
|
|YAYLA
|4,12
|2.489.109
|% -3,74
|
|THYAO
|14,63
|368.194.996
|% 0,27
|
|GARAN
|8,45
|296.898.583
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,26
|210.502.432
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|184.052.021
|% 0,00
|
|HALKB
|5,13
|127.669.054
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,26
|210.502.432
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|184.052.021
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|296.898.583
|% -0,12
|
|TSKB
|1,40
|48.855.216
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,14
|36.557.161
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3413
|8,3427
|% -0,61
|
|Euro
|10,1059
|10,1142
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,7198
|11,7786
|% -0,74
|
|Frank
|9,2399
|9,2956
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2170
|2,2282
|% -0,65
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,38
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,41
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,59
|