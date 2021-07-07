***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2021 13:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947560
BIST
14:321.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:328,6809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:3210,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:32504,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,43
|Açılış
|: 504,42
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:32
|TUREX
|10,52
|19.376.209
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.758.725
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|26.977.935
|% 8,13
|
|BASGZ
|13,26
|164.385.321
|% 6,94
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|760.306.991
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,40
|405.893.574
|% 0,56
|
|THYAO
|13,87
|386.199.252
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|386.113.570
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,02
|355.217.327
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,27
|386.113.570
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|162.839.011
|% -5,26
|
|GARAN
|8,75
|760.306.991
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,40
|405.893.574
|% 0,56
|
|GWIND
|3,79
|220.404.133
|% 1,34
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6769
|8,6809
|% -0,06
|
|Euro
|10,2629
|10,2673
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9571
|12,0170
|% 0,06
|
|Frank
|9,3544
|9,4108
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3063
|2,3178
|% -0,12
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:48SELVA
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 271, 249 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.45 ) 1, 495
-
14:45XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 5, 986.00 milyon TL de
-
14:45SELVA
Yüzde 5.86 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 264, 941 adet işlem
-
14:44RODRG
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.17 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 865 adet işlem