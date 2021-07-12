***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.07.2021 10:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950149
BIST
16:251.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.360
16:258,6338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0243
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
16:2510,2427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0499
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
16:25500,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,04
|Açılış
|: 500,51
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler16:25
|VBTYZ
|13,72
|45.583.616
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.159.731
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,16
|1.585.991
|% 6,67
|
|EDIP
|3,06
|31.471.207
|% 6,25
|
|AVHOL
|5,33
|10.168.410
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.748.613
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,88
|19.944.145
|% -9,23
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,68
|1.128.112.421
|% 1,76
|
|THYAO
|13,43
|660.260.989
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,24
|508.747.833
|% 0,28
|
|EREGL
|18,21
|398.138.951
|% 0,89
|
|PETKM
|5,39
|396.881.838
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,27
|305.796.686
|% -0,44
|
|GARAN
|8,68
|1.128.112.421
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,08
|112.460.268
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,82
|135.842.152
|% -1,62
|
|PETKM
|5,39
|396.881.838
|% -0,92
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6302
|8,6338
|% -0,28
|
|Euro
|10,2374
|10,2427
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9221
|11,9819
|% -0,64
|
|Frank
|9,3991
|9,4557
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,31
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-5,04
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|-19,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-16,66
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-8,06
|
|Çeyrek
|800
|819
|-4,02
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|-0,98
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:35BLCYT
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 519 adet işlem
-
16:34AKYHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 969 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 82 kaybederek (% -0.59 ) 1, 480
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, YKBNK
-
16:33XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 7, 652.00 milyon TL de