***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.07.2021 10:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950151
BIST
14:261.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,74
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
14:268,6019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0333
|Açılış
|: 75,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 75,1600
|
8,6426
En Düşük
8,5904
14:2610,1929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0598
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
10,2810
En Düşük
10,1711
14:267,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,06
|Açılış
|: 7,22
|
|Önceki Kapanış
|: 7,28
|
7,32
En Düşük
7,20
BIST En Aktif Hisseler14:26
|YAPRK
|33,92
|16.678.583
|% 9,99
|
|BANVT
|64,80
|1.236.508
|% 9,92
|
|EDATA
|7,32
|85.501.689
|% 8,93
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|34.310.561
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.041.059
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.950.313
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.770.105
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|GARAN
|8,55
|605.687.399
|% -1,04
|
|SASA
|26,74
|381.633.715
|% 1,06
|
|THYAO
|13,25
|360.925.977
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,22
|283.035.540
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,25
|234.005.468
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.770.105
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|234.005.468
|% -0,88
|
|GARAN
|8,55
|605.687.399
|% -1,04
|
|TSKB
|1,22
|55.310.112
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|75.005.796
|% -1,10
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5976
|8,6019
|% -0,39
|
|Euro
|10,1873
|10,1929
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8730
|11,9325
|% -0,68
|
|Frank
|9,3462
|9,4025
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2871
|2,2986
|% -0,36
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|12,04
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,83
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,11
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:36SANFM
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 054 adet işlem
-
14:35SELVA
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 387 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 73 kaybederek (% -0.19 ) 1, 464
-
14:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, PEKGY, YKBNK
-
14:34XU100
Endeks 1, 352 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 5, 700.00 milyon TL de