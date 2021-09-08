***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.09.2021 10:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962523
BIST
16:491.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,38
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.457
En Düşük
1.444
16:498,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1114
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
16:4910,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1124
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
16:49485,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,98
|Açılış
|: 485,64
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler16:49
|YEOTK
|29,28
|11.040.610
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|125.587.992
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.935.903
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.271.967
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ISBIR
|82,60
|1.949.197
|% -7,19
|
|VKING
|6,95
|21.502.643
|% -7,09
|
|GARAN
|9,56
|1.568.936.405
|% -1,75
|
|THYAO
|12,63
|585.514.234
|% -0,16
|
|ORCAY
|13,50
|426.361.868
|% -6,70
|
|YKBNK
|2,58
|422.917.532
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,40
|374.415.163
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,58
|422.917.532
|% -0,39
|
|GARAN
|9,56
|1.568.936.405
|% -1,75
|
|IHLAS
|0,62
|59.382.682
|% 5,08
|
|ODAS
|1,49
|120.155.153
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,84
|132.360.070
|% -0,54
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4572
|8,4604
|% 1,33
|
|Euro
|9,9987
|10,0045
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,6040
|11,6622
|% 1,14
|
|Frank
|9,1372
|9,1923
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2494
|2,2607
|% 1,36
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-7,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|27,00
|
|Tam
|3.203
|3.286
|17,23
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|8,33
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,81
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