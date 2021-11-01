***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2021 16:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973430
BIST
16:151.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,87
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:159,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0731
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:1511,0213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0926
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:15547,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,58
|Açılış
|: 547,44
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ZRGYO
|2,20
|18.543.338
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.817.395
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.249.005
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.373.175
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.344.192
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.844.580
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|429.838.998
|% -9,95
|
|NUGYO
|14,05
|39.044.188
|% -9,94
|
|AKFGY
|6,09
|78.149.551
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.176.086.497
|% 2,84
|
|SISE
|8,49
|805.606.072
|% -1,96
|
|THYAO
|15,31
|777.430.246
|% 2,27
|
|BIMAS
|63,35
|596.383.203
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,81
|594.358.256
|% 2,93
|
|GARAN
|10,13
|2.176.086.497
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|594.358.256
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|252.253.089
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|156.943.845
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,74
|283.799.351
|% 3,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5121
|9,5180
|% -0,75
|
|Euro
|11,0157
|11,0245
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,9816
|13,0467
|% -0,74
|
|Frank
|10,3821
|10,4447
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5274
|2,5401
|% -0,84
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|5,62
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|12,00
|
|Tam
|3.591
|3.682
|5,16
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,50
|
|Çeyrek
|871
|890
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,95
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:29PSDTC
Yüzde 6.29 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 485 adet işlem
-
16:29PSDTC
Yüzde 6.29 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 485 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 28 artarak (% 0.92 ) 1, 347
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, HEDEF, TSPOR, RALYH, KLGYO, DOBUR, GSRAY, KARYE
-
16:28
MEDTR, KRGYO, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında