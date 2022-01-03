***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 13:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987913
BIST
17:561.921
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 63,17
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.921
En Düşük
1.865
17:5613,1279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1266
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:5614,8679
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2384
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:56765,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -13,90
|Açılış
|: 764,44
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CRFSA
|42,02
|3.254.953
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.158.541
|% 9,98
|
|PRKAB
|69,15
|193.547.031
|% 9,94
|
|TSPOR
|6,66
|343.159.149
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.824.055
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,80
|27.103.500
|% -7,51
|
|KZBGY
|30,70
|15.437.743
|% -4,06
|
|PAPIL
|14,65
|14.762.225
|% -3,62
|
|AKGRT
|10,23
|15.393.173
|% -3,49
|
|THYAO
|21,40
|1.814.781.427
|% 6,89
|
|GARAN
|11,46
|1.769.120.618
|% 1,69
|
|EREGL
|29,02
|1.238.956.631
|% 3,05
|
|SISE
|13,76
|938.521.527
|% 2,84
|
|YKBNK
|3,45
|892.386.350
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,45
|892.386.350
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|245.388.545
|% 3,73
|
|GARAN
|11,46
|1.769.120.618
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,21
|330.327.417
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,30
|658.852.183
|% 1,39
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0899
|13,1279
|% -0,96
|
|Euro
|14,8043
|14,8679
|% -1,58
|
|Sterlin
|17,7031
|17,7919
|% -0,94
|
|Frank
|14,3086
|14,3948
|% -1,12
|
|Riyal
|3,5025
|3,5201
|% -0,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-21,50
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,24
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|-0,37
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|-0,14
|
Seans Raporu
17:56
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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