***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 13:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987930
BIST
13:281.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 54,43
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:2813,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1238
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:2815,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1148
|Açılış
|: 15,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:28784,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,26
|Açılış
|: 784,92
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:28
|CRFSA
|42,02
|3.131.036
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.612
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.294.306
|% 9,73
|
|MAALT
|304,10
|10.547.221
|% 9,63
|
|SKTAS
|2,62
|12.915.065
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,60
|40.663.064
|% -5,14
|
|NIBAS
|14,18
|16.893.005
|% -4,96
|
|AKGRT
|10,23
|8.387.253
|% -3,49
|
|RALYH
|12,83
|33.202.596
|% -3,17
|
|THYAO
|20,90
|999.165.184
|% 4,40
|
|GARAN
|11,47
|940.241.801
|% 1,77
|
|EREGL
|28,82
|722.114.886
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,45
|636.694.857
|% 2,07
|
|SISE
|13,68
|567.965.008
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,45
|636.694.857
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|153.002.549
|% 2,24
|
|GARAN
|11,47
|940.241.801
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|134.805.495
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|84.785.240
|% 2,78
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3580
|13,3783
|% 0,93
|
|Euro
|15,1739
|15,2211
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,0567
|18,1472
|% 1,03
|
|Frank
|14,6239
|14,7120
|% 1,06
|
|Riyal
|3,5566
|3,5744
|% 1,04
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.197
|5.333
|-31,21
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-15,10
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,20
|