***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.01.2022 10:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989211
BIST
11:472.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:4713,6466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0215
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:4715,4408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0241
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:47784,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -10,43
|Açılış
|: 784,44
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
782,04
BIST En Aktif Hisseler11:45
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.037.054
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|AYDEM
|6,59
|53.772.091
|% 6,63
|
|KIMMR
|3,44
|72.088.091
|% 6,17
|
|ELITE
|22,04
|44.921.712
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,23
|44.682.973
|% -7,54
|
|MARKA
|4,03
|1.637.153
|% -5,18
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,05
|6.991.702
|% -4,06
|
|THYAO
|24,72
|1.260.672.661
|% 3,43
|
|EREGL
|30,58
|1.036.401.258
|% -0,91
|
|SISE
|14,54
|798.745.791
|% 0,90
|
|KRDMD
|10,26
|682.836.591
|% -0,39
|
|PETKM
|9,04
|643.926.074
|% 2,26
|
|PETKM
|9,04
|643.926.074
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,47
|236.009.672
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,29
|153.610.414
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,26
|682.836.591
|% -0,39
|
|SISE
|14,54
|798.745.791
|% 0,90
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5891
|13,6084
|% -0,44
|
|Euro
|15,3509
|15,3940
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,2572
|18,3488
|% -1,04
|
|Frank
|14,6971
|14,7856
|% -0,82
|
|Riyal
|3,6008
|3,6189
|% -0,67
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.190
|5.325
|-45,67
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-22,09
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-11,05
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-0,36
|