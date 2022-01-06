***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.01.2022 10:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989205
BIST
15:112.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:1113,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1154
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:1115,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1469
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:11795,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,87
|Açılış
|: 795,73
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:11
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.767.975
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,90
|9.273.844
|% 9,06
|
|YESIL
|2,01
|91.821.056
|% 7,49
|
|ELITE
|22,04
|46.270.825
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.649.257
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,26
|61.655.388
|% -7,16
|
|MARKA
|3,99
|3.095.510
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,20
|2.813.044.703
|% 5,44
|
|EREGL
|30,52
|1.738.201.032
|% -1,10
|
|GARAN
|11,49
|1.653.846.699
|% 0,35
|
|SISE
|14,70
|1.268.129.876
|% 2,01
|
|KRDMD
|10,45
|1.141.515.182
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,52
|931.207.147
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,26
|335.393.561
|% -1,31
|
|GARAN
|11,49
|1.653.846.699
|% 0,35
|
|THYAO
|25,20
|2.813.044.703
|% 5,44
|
|KRDMD
|10,45
|1.141.515.182
|% 1,46
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7564
|13,7835
|% 0,84
|
|Euro
|15,5695
|15,6118
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,5543
|18,6473
|% 0,57
|
|Frank
|14,9076
|14,9974
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6518
|3,6701
|% 0,74
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-10,20
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|8,10
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,92
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,95
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 97 artarak (% 0.54 ) 2, 224
-
15:26XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 21, 826.00 milyon TL de
-
15:26RTALB
Yüzde 5.72 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 888, 637 adet işlem
-
15:25LIDFA
Yüzde 6.54 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 420, 863 adet işlem
-
15:24YESIL
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 454, 349 adet işlem