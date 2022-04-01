***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 12:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014916
BIST
12:382.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,23
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3814,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0167
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3816,2369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0131
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:38913,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:36
|ULUSE
|124,60
|3.819.862
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,46
|113.553.388
|% 9,59
|
|ASUZU
|80,25
|118.944.448
|% 7,29
|
|YKSLN
|7,69
|93.682.852
|% 6,51
|
|POLTK
|609,00
|2.664.692
|% 6,28
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,10
|19.472.174
|% -6,63
|
|PENTA
|352,00
|50.707.754
|% -6,08
|
|ETILR
|8,95
|3.719.598
|% -5,19
|
|AYCES
|68,50
|2.163.269
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|2.204.944.798
|% 0,90
|
|THYAO
|32,84
|1.996.244.850
|% 1,80
|
|EREGL
|33,10
|1.236.333.893
|% 2,03
|
|TUPRS
|223,80
|1.099.322.817
|% 4,38
|
|KRDMD
|15,36
|1.043.925.043
|% 0,39
|
|GARAN
|12,31
|2.204.944.798
|% 0,90
|
|ODAS
|1,71
|183.974.067
|% 1,18
|
|KARSN
|5,78
|595.241.214
|% 5,09
|
|PETKM
|9,24
|921.856.266
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,09
|359.771.069
|% 0,25
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6842
|14,6867
|% 0,10
|
|Euro
|16,2259
|16,2347
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,2252
|19,3216
|% 0,02
|
|Frank
|15,8265
|15,9219
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,16
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,85
|