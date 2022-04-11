***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.04.2022 10:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019042
BIST
10:572.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 24,74
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.420
En Düşük
2.401
10:5714,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0038
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7400
|
14,7582
En Düşük
14,7230
10:5716,0973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0514
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
16,1352
En Düşük
16,0322
10:57922,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,11
|Açılış
|: 922,33
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler10:55
|SANKO
|11,39
|10.166.244
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.611.504
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|104.936.768
|% 9,86
|
|MIPAZ
|6,73
|13.959.877
|% 9,61
|
|DOHOL
|3,88
|518.725.249
|% 8,38
|
|MARTI
|1,90
|52.893.113
|% -6,40
|
|ULUSE
|148,20
|7.383.521
|% -5,79
|
|CEOEM
|11,40
|8.705.670
|% -4,20
|
|ASUZU
|98,60
|15.066.285
|% -2,86
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,64
|1.454.808.031
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,85
|881.018.774
|% 3,85
|
|THYAO
|35,44
|784.581.618
|% 0,34
|
|ASELS
|27,96
|694.900.926
|% 0,22
|
|AKBNK
|8,72
|677.300.148
|% 2,59
|
|YKBNK
|4,85
|881.018.774
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,68
|376.616.594
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,88
|518.725.249
|% 8,38
|
|TSKB
|1,65
|202.007.338
|% 3,77
|
|ODAS
|2,22
|247.187.100
|% -0,89
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7356
|14,7433
|% 0,00
|
|Euro
|16,0816
|16,0927
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1354
|19,2314
|% -0,13
|
|Frank
|15,7046
|15,7992
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% -0,01
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-1,18
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,19
|