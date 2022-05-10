***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 11:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028192
BIST
12:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,37
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:4915,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1676
|Açılış
|: 15,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2526
En Düşük
15,0772
12:4916,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1612
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:49912,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,75
|Açılış
|: 912,02
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:47
|PKENT
|229,40
|65.641.176
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|15.930.030
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|23.768.741
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|25.326.198
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|8.911.121
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|14.941.420
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,84
|44.665.449
|% -9,41
|
|KARSN
|5,12
|489.941.345
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,18
|18.642.516
|% -5,63
|
|SISE
|19,65
|1.510.986.604
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,48
|1.332.514.013
|% 0,92
|
|THYAO
|42,76
|1.259.930.900
|% 1,09
|
|EREGL
|34,24
|1.082.210.665
|% 2,15
|
|ASELS
|24,12
|885.734.449
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,81
|826.193.998
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,87
|565.191.353
|% 0,21
|
|KARSN
|5,12
|489.941.345
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,75
|305.815.465
|% 1,63
|
|KRDMD
|16,48
|1.332.514.013
|% 0,92
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2409
|15,2501
|% 1,09
|
|Euro
|16,0850
|16,1014
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,7307
|18,8247
|% 1,01
|
|Frank
|15,2564
|15,3483
|% 0,92
|
|Riyal
|4,0504
|4,0707
|% 1,02
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,09
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,32
|
|Cumhuriyet
|6.172
|6.266
|50,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,20
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,93
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,25
|