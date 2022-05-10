***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2022 11:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028193
BIST
11:372.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,58
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:3715,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1508
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2369
En Düşük
15,0772
11:3716,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1823
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1329
En Düşük
15,9282
11:37911,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,94
|Açılış
|: 911,21
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
912,00
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IMASM
|24,12
|15.500.549
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|20.623.006
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.210.559
|% 9,73
|
|ERBOS
|123,10
|129.423.315
|% 8,75
|
|GMTAS
|3,01
|7.402.727
|% -8,79
|
|GEDZA
|25,28
|32.642.510
|% -7,80
|
|TEZOL
|17,54
|56.805.661
|% -6,30
|
|KARSN
|5,14
|393.303.139
|% -5,86
|
|AKSGY
|2,21
|10.741.855
|% -4,33
|
|SISE
|19,66
|1.162.643.756
|% 2,08
|
|KRDMD
|16,44
|798.816.524
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,83
|791.699.813
|% 5,60
|
|EREGL
|34,22
|786.886.429
|% 2,09
|
|THYAO
|42,66
|774.828.236
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,83
|791.699.813
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,89
|393.356.263
|% 0,62
|
|KARSN
|5,14
|393.303.139
|% -5,86
|
|DOHOL
|3,76
|229.062.545
|% 1,90
|
|SISE
|19,66
|1.162.643.756
|% 2,08
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2242
|15,2329
|% 0,98
|
|Euro
|16,1036
|16,1245
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,7291
|18,8230
|% 1,00
|
|Frank
|15,2722
|15,3642
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0462
|4,0665
|% 0,91
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|9,53
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,08
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,95
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 57 artarak (% 1.37 ) 2, 772
-
11:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, KRDMD, EKGYO
-
11:50XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 13, 035.00 milyon TL de
-
11:50OYAYO
Yüzde 5.68 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 149 adet işlem
-
11:49LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 746 adet işlem