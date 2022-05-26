***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.05.2022 11:41
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032648
BIST
13:262.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:2616,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0295
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:2617,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1354
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:26971,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,93
|Açılış
|: 971,84
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MPARK
|33,24
|26.980.604
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,00
|86.921.282
|% 9,09
|
|POLHO
|4,79
|121.564.344
|% 7,64
|
|ALKA
|42,20
|65.341.397
|% 7,27
|
|KZBGY
|75,50
|36.760.506
|% -9,53
|
|MEPET
|3,71
|22.790.566
|% -8,85
|
|IMASM
|42,64
|6.645.736
|% -7,90
|
|MZHLD
|54,05
|4.098.487
|% -5,92
|
|HEDEF
|5,38
|22.216.343
|% -4,61
|
|THYAO
|42,80
|1.841.192.046
|% 0,33
|
|SISE
|20,82
|1.111.809.726
|% -1,05
|
|ARCLK
|79,05
|1.092.205.451
|% 6,25
|
|ASELS
|23,76
|678.257.618
|% 0,42
|
|KOZAL
|191,30
|673.359.987
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,32
|217.524.577
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,59
|311.752.636
|% -0,38
|
|HALKB
|5,59
|643.449.022
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,69
|312.815.310
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,48
|243.215.165
|% -0,88
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3868
|% 0,14
|
|Euro
|17,5727
|17,6179
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5802
|20,6834
|% 0,31
|
|Frank
|16,9857
|17,0880
|% 0,29
|
|Riyal
|4,3509
|4,3727
|% 0,07
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,46
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.428
|6.590
|-14,18
|
|Yarım
|3.107
|3.188
|-6,86
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,68
|