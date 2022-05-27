***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2022 09:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032864
BIST
11:132.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:1316,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:1317,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0463
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:13979,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,40
|Açılış
|: 979,99
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:13
|RODRG
|17,60
|3.126.567
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|KNFRT
|6,90
|8.786.259
|% 8,49
|
|GEDIK
|7,02
|10.921.238
|% 7,34
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,94
|82.029.541
|% -3,29
|
|MEPET
|3,56
|9.940.182
|% -3,00
|
|PENTA
|393,20
|30.267.360
|% -2,91
|
|THYAO
|44,46
|1.127.192.571
|% 0,00
|
|KARSN
|6,63
|755.584.077
|% 3,59
|
|EREGL
|33,58
|747.534.978
|% 3,58
|
|KRDMD
|14,98
|690.272.954
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,30
|395.041.298
|% -0,21
|
|KARSN
|6,63
|755.584.077
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|288.004.511
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|80.660.136
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|151.469.015
|% 0,77
|
|HALKB
|5,69
|287.655.601
|% 2,89
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3875
|16,3936
|% 0,27
|
|Euro
|17,5937
|17,6059
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6207
|20,7242
|% 0,36
|
|Frank
|17,0292
|17,1318
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3571
|4,3789
|% 0,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,62
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,22
|