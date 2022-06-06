***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.06.2022 08:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034754
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
0
En Düşük
0
18:0516,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1525
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5719
En Düşük
15,9954
18:0517,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2028
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8091
En Düşük
17,3505
18:05986,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,65
|Açılış
|: 986,85
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YUNSA
|32,14
|57.647.076
|% 0,00
|
|SONME
|29,08
|4.007.150
|% 0,00
|
|TATGD
|14,99
|9.137.183
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|14.829.238
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,50
|83.904.069
|% 0,00
|
|YUNSA
|32,14
|57.647.076
|% 0,00
|
|SONME
|29,08
|4.007.150
|% 0,00
|
|TATGD
|14,99
|9.137.183
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|14.829.238
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,50
|83.904.069
|% 0,00
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 0,00
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% 0,00
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5437
|16,5668
|% 0,93
|
|Euro
|17,7642
|17,7996
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,6664
|20,7700
|% 1,12
|
|Frank
|17,1397
|17,2430
|% 0,88
|
|Riyal
|4,4005
|4,4226
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,36
|
|Altın Gr.
|988
|988
|10,62
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
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