***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2022 11:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037599
BIST
14:012.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -56,44
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.474
14:0117,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0839
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:0118,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:011.011,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.011,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:01
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|TSGYO
|4,78
|111.404.845
|% 7,42
|
|EUREN
|25,48
|160.249.609
|% 6,88
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,07
|100.459.970
|% -5,12
|
|HEDEF
|6,80
|13.435.933
|% -5,03
|
|ENKAI
|17,83
|247.215.290
|% -5,01
|
|DURDO
|20,44
|5.815.601
|% -4,40
|
|THYAO
|47,58
|3.224.147.428
|% -1,78
|
|SASA
|45,68
|2.051.611.235
|% 2,15
|
|EREGL
|29,38
|1.816.202.155
|% -1,94
|
|SISE
|21,12
|1.057.016.143
|% -3,12
|
|KRDMD
|13,04
|714.694.010
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,57
|308.768.116
|% -1,15
|
|YKBNK
|4,61
|512.708.855
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,98
|348.509.156
|% -3,16
|
|TSKB
|2,11
|172.786.115
|% -1,86
|
|ISCTR
|4,57
|379.194.801
|% -4,19
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3149
|17,3216
|% 0,49
|
|Euro
|18,0271
|18,0552
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9895
|21,0947
|% 0,41
|
|Frank
|17,5702
|17,6761
|% 1,82
|
|Riyal
|4,6006
|4,6236
|% 0,52
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,50
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|11,00
|
|Tam
|6.734
|6.830
|-41,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,44
|