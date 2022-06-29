***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.06.2022 09:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039880
BIST
12:452.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -20,39
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:4516,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0333
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:4517,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:45975,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 975,46
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ULUSE
|223,80
|20.911.801
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|96.448.006
|% 9,96
|
|RODRG
|24,34
|6.183.945
|% 9,15
|
|ORCAY
|18,14
|59.900.587
|% 8,69
|
|CLEBI
|386,90
|125.969.836
|% 7,71
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,70
|35.701.982
|% -6,67
|
|SEKUR
|14,36
|31.763.659
|% -5,34
|
|MAKIM
|17,83
|342.298.091
|% -5,26
|
|RYSAS
|8,70
|6.046.002
|% -5,13
|
|THYAO
|47,48
|2.376.416.169
|% -1,17
|
|EREGL
|27,40
|668.526.291
|% -0,58
|
|ASELS
|23,50
|635.848.606
|% 1,29
|
|SISE
|21,14
|626.487.632
|% -1,31
|
|SAHOL
|19,85
|498.450.395
|% -1,44
|
|ODAS
|2,99
|333.705.980
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|235.235.682
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|318.660.846
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|147.023.422
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|472.029.938
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7005
|16,7114
|% 0,18
|
|Euro
|17,5541
|17,5711
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2831
|20,3849
|% 0,10
|
|Frank
|17,4586
|17,5638
|% 0,63
|
|Riyal
|4,4378
|4,4601
|% 0,15
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,94
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.523
|6.604
|-33,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,52
|