***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.07.2022 10:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040999
BIST
10:362.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 27,04
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:3616,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0613
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:3617,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0738
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:36976,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,94
|Açılış
|: 976,99
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:34
|OYAYO
|9,30
|2.242.672
|% 7,51
|
|GESAN
|49,30
|164.677.883
|% 6,66
|
|LINK
|31,66
|7.677.409
|% 5,89
|
|DERHL
|9,21
|10.505.267
|% 5,74
|
|PEGYO
|2,04
|9.510.290
|% 5,70
|
|CANTE
|39,82
|27.002.617
|% -9,83
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|CEMTS
|24,72
|16.641.173
|% -2,52
|
|FONET
|12,21
|2.294.547
|% -2,09
|
|CLEBI
|355,00
|26.546.590
|% -1,99
|
|THYAO
|49,52
|629.663.835
|% 0,45
|
|SISE
|21,82
|443.119.199
|% 2,25
|
|KOZAL
|191,10
|371.151.575
|% 2,19
|
|EREGL
|26,88
|255.087.672
|% -0,67
|
|KRDMD
|11,25
|192.449.223
|% -0,35
|
|EKGYO
|2,83
|109.770.712
|% 0,71
|
|ODAS
|2,91
|76.640.621
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,46
|98.437.046
|% 1,13
|
|SISE
|21,82
|443.119.199
|% 2,25
|
|KRDMD
|11,25
|192.449.223
|% -0,35
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8020
|16,8174
|% 0,38
|
|Euro
|17,5272
|17,5495
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,3009
|20,4027
|% 0,46
|
|Frank
|17,4524
|17,5575
|% 0,36
|
|Riyal
|4,4623
|4,4846
|% 0,24
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,13
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.524
|6.615
|25,00
|
|Yarım
|3.193
|3.235
|13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.617
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,20
|