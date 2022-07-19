***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.07.2022 09:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046204
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0517,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1030
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5370
En Düşük
17,4264
18:0517,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1233
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8373
En Düşük
17,6727
18:05962,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 962,83
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
963,37
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|10,30
|64.031.304
|% 273,83
|
|VERTU
|21,30
|19.762.439
|% 0,47
|
|KRGYO
|8,94
|23.032.812
|% 0,00
|
|SNKRN
|18,20
|1.683.820
|% 0,00
|
|MARKA
|2,70
|666.353
|% 0,00
|
|AGYO
|3,85
|21.428.710
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|ADEL
|24,42
|2.690.253
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|24.129.558
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,23
|37.941.036
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 0,00
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 0,00
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5193
|17,5380
|% 0,61
|
|Euro
|17,8032
|17,8234
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,9192
|21,0241
|% 0,54
|
|Frank
|17,8816
|17,9893
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6527
|4,6760
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-0,93
|
|Altın Gr.
|962
|963
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.628
|4,00
|
|Yarım
|3.174
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem