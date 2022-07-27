***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.07.2022 10:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047956
BIST
11:372.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,38
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
11:3717,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,8924
En Düşük
17,8322
11:3718,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1852
En Düşük
18,0653
11:37991,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,15
|Açılış
|: 991,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IMASM
|71,65
|19.745.153
|% 9,98
|
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,20
|10.963.818
|% 9,44
|
|GRNYO
|3,20
|6.048.337
|% 9,22
|
|PEGYO
|2,34
|24.461.189
|% -8,24
|
|INTEM
|77,35
|46.944.161
|% -3,85
|
|UFUK
|79,95
|1.152.059
|% -3,67
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|DESPC
|11,27
|4.461.659
|% -3,51
|
|THYAO
|49,48
|1.274.655.046
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,76
|476.303.566
|% 0,21
|
|SISE
|21,14
|414.076.589
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,19
|362.495.056
|% 0,00
|
|FROTO
|283,50
|362.445.433
|% -0,87
|
|EKGYO
|3,19
|362.495.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,60
|172.968.591
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,76
|476.303.566
|% 0,21
|
|TSKB
|2,57
|211.491.943
|% 2,80
|
|ODAS
|3,76
|158.909.562
|% 0,80
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8834
|17,8863
|% 0,16
|
|Euro
|18,1500
|18,1731
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,5154
|21,6233
|% 0,46
|
|Frank
|18,5276
|18,6392
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7478
|4,7716
|% 0,22
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|6,21
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.685
|6.743
|30,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50GRNYO
Yüzde 9.56 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 618 adet işlem
-
11:49ESCAR
Yüzde 4.43 oranında artışla 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 401 adet işlem
-
11:47BMSCH
Yüzde 6.26 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 615 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.14 ) 2, 698
-
11:46XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 9, 143.00 milyon TL de