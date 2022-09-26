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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.09.2022 10:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065117


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ELITE 27,60 57.085.842 % 9,96  
ERBOS 137,00 176.372.529 % 9,95  
ESCAR 47,78 14.943.627 % 9,84  
ALKIM 31,36 258.946.873 % 9,73  
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Tam 6.651 6.731 -31,00  
Yarım 3.236 3.293 -8,00  
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Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,05  
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