***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.09.2022 10:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065117
BIST
15:133.224
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -57,27
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.223
15:1318,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0436
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:1317,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:13974,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,50
|Açılış
|: 974,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:13
|GRNYO
|4,62
|7.257.279
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|57.085.842
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|176.372.529
|% 9,95
|
|ESCAR
|47,78
|14.943.627
|% 9,84
|
|ALKIM
|31,36
|258.946.873
|% 9,73
|
|PINSU
|5,85
|23.997.092
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.051.414
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.059.200
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|164.168.190
|% -9,98
|
|SASA
|64,35
|1.978.873.162
|% 3,96
|
|THYAO
|68,75
|1.969.015.855
|% -2,96
|
|VESTL
|38,90
|1.616.941.098
|% 8,78
|
|HEKTS
|52,40
|1.371.408.493
|% 3,56
|
|YKBNK
|6,65
|1.201.956.627
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,28
|475.755.772
|% -9,88
|
|KATMR
|1,79
|343.844.161
|% 9,15
|
|YKBNK
|6,65
|1.201.956.627
|% -4,18
|
|EKGYO
|3,87
|643.996.838
|% -2,52
|
|ISCTR
|7,38
|1.117.597.719
|% -5,75
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4470
|18,4576
|% 0,24
|
|Euro
|17,8483
|17,8689
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,8724
|19,9720
|% -0,28
|
|Frank
|18,5527
|18,6645
|% -0,67
|
|Riyal
|4,8916
|4,9161
|% 0,25
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,56
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,90
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.651
|6.731
|-31,00
|
|Yarım
|3.236
|3.293
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-1,07
|