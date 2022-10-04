***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2022 11:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066895
BIST
11:243.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 50,15
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:2418,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:2418,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:241.019,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.019,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SEKFK
|8,35
|31.683.610
|% 9,72
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,30
|295.965.423
|% 8,83
|
|BAGFS
|26,26
|81.049.261
|% 7,98
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,25
|23.690.848
|% -5,56
|
|INFO
|12,14
|19.363.227
|% -4,41
|
|DENGE
|2,50
|21.050.116
|% -3,85
|
|THYAO
|79,85
|3.325.635.024
|% 2,83
|
|SASA
|77,85
|1.878.087.616
|% 9,19
|
|AKBNK
|12,79
|1.587.038.314
|% 3,06
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|SISE
|27,54
|1.264.064.628
|% 1,47
|
|VAKBN
|8,00
|1.478.597.859
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,22
|720.819.370
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,08
|1.249.187.365
|% 3,99
|
|HALKB
|8,19
|1.195.280.134
|% 6,78
|
|TSKB
|2,67
|381.116.315
|% 0,75
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5653
|18,5923
|% 0,23
|
|Euro
|18,3470
|18,3593
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0761
|21,1817
|% 0,66
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,15
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.811
|6.877
|4,00
|
|Yarım
|3.318
|3.359
|2,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,44
|89,44
|0,58
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39HALKB
Yüzde 6.91 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 641, 464 adet işlem
-
11:38SEKFK
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 882 adet işlem
-
11:37BAGFS
Yüzde 7.89 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 657 adet işlem
-
11:36BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 52.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 365 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 01 artarak (% 2.20 ) 3, 802