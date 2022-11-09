***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2022 09:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078464
BIST
12:344.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 64,13
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:3418,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:3418,7398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0772
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:341.023,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.023,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ODAS
|9,79
|1.594.351.918
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|130.018.522
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.636.900
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.425.950
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.020.629
|% -9,94
|
|KNFRT
|14,96
|98.457.872
|% -9,88
|
|SNGYO
|5,22
|49.346.212
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|5.203.357
|% -9,39
|
|BIMAS
|136,90
|1.143.251.170
|% -7,19
|
|THYAO
|113,20
|4.384.479.892
|% 0,18
|
|EREGL
|36,08
|2.589.364.881
|% 0,95
|
|TTKOM
|14,18
|2.016.606.887
|% 3,50
|
|TCELL
|32,16
|1.940.132.694
|% 9,39
|
|ASELS
|36,90
|1.818.695.757
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,15
|1.160.126.365
|% -0,96
|
|ODAS
|9,79
|1.594.351.918
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,18
|2.016.606.887
|% 3,50
|
|SKBNK
|2,16
|271.849.060
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,42
|743.698.520
|% -0,47
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6048
|% 0,44
|
|Euro
|18,7260
|18,7398
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,3284
|21,4354
|% 0,07
|
|Frank
|18,8321
|18,9456
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,37
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|138,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|2,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,06
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|-0,35
|