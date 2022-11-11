***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.11.2022 09:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079342
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,5345
En Düşük
18,4566
18:0518,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1228
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,9746
En Düşük
18,8141
18:051.047,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.047,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.050,24
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|4,48
|149.678.274
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,20
|247.725.138
|% 0,00
|
|AGESA
|30,08
|71.556.712
|% 0,00
|
|AFYON
|6,34
|44.456.178
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|42.134.453
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,48
|149.678.274
|% 0,00
|
|AGHOL
|95,20
|247.725.138
|% 0,00
|
|AGESA
|30,08
|71.556.712
|% 0,00
|
|AFYON
|6,34
|44.456.178
|% 0,00
|
|AGYO
|4,87
|42.134.453
|% 0,00
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 0,00
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 0,00
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 0,00
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5020
|18,5319
|% 0,23
|
|Euro
|18,8875
|18,9746
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,6063
|21,7146
|% 0,06
|
|Frank
|19,1011
|19,2162
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9052
|4,9298
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.935
|7.036
|18,00
|
|Yarım
|3.369
|3.440
|9,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.719
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,14
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem