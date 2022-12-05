***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.12.2022 09:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084148
BIST
10:484.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,13
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.945
10:4818,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4819,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:481.078,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.078,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GLCVY
|31,68
|49.220.261
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|259.888.711
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|31.661.858
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.460.171
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.611.790
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|178.033.747
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,81
|30.977.378
|% -9,47
|
|THYAO
|130,30
|2.392.174.490
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|EREGL
|41,40
|1.053.612.092
|% -0,05
|
|KOZAL
|395,70
|826.071.736
|% 0,94
|
|TUPRS
|483,30
|737.658.389
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,23
|667.410.863
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|ADESE
|1,77
|124.337.945
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|142.633.877
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,41
|387.679.258
|% -0,29
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6388
|% 0,02
|
|Euro
|19,6415
|19,6503
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8578
|22,9725
|% 0,17
|
|Frank
|19,8351
|19,9546
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.212
|7.273
|-1,00
|
|Yarım
|3.498
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,87
|0,00
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,63
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de
-
11:00METUR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 887 adet işlem
-
10:59BFREN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 3, 608.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620 adet işlem