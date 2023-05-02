***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.05.2023 09:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'un izahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144062
BIST
10:204.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,40
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:2019,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:2021,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0766
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:201.240,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:20
|GRTRK
|25,74
|2.716.368
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.813.955
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|GOODY
|15,20
|67.135.604
|% 8,73
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,74
|28.697.945
|% -8,33
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|THYAO
|128,00
|522.628.150
|% 0,16
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|SISE
|37,44
|227.984.302
|% 1,57
|
|EKGYO
|6,00
|160.319.049
|% -0,17
|
|YKBNK
|9,43
|124.429.850
|% -0,42
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|GSRAY
|8,49
|83.492.935
|% -5,67
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4738
|% 0,18
|
|Euro
|21,4172
|21,4446
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2871
|24,4089
|% 0,23
|
|Frank
|21,6445
|21,7749
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,09
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,16
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35PCILT
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 846 adet işlem
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, KRDMD, TOASO
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, SISE, GARAN
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.04 ) 4, 138
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, EUPWR, AVHOL, FENER