***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2023 09:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158509
BIST
10:165.448
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 19,21
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1623,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0437
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1625,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0723
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5788
En Düşük
25,2311
10:161.481,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.481,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YAPRK
|65,20
|24.000.763
|% 9,95
|
|BURVA
|78,45
|41.730.435
|% 9,64
|
|VKFYO
|18,96
|8.568.514
|% 9,09
|
|OYAYO
|12,86
|8.121.306
|% 7,80
|
|INGRM
|543,50
|17.467.010
|% 7,47
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|PSGYO
|7,79
|58.305.953
|% -3,71
|
|VAKKO
|49,68
|3.879.572
|% -3,63
|
|THYAO
|179,20
|1.068.852.633
|% 0,79
|
|SASA
|55,95
|638.362.607
|% -0,71
|
|KRDMD
|21,96
|293.394.024
|% 1,76
|
|KOZAL
|23,26
|278.872.082
|% 1,66
|
|EREGL
|37,40
|263.837.416
|% 0,00
|
|KATMR
|1,37
|29.873.796
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,39
|113.201.956
|% -0,27
|
|YKBNK
|11,80
|178.728.950
|% 0,43
|
|ISCTR
|13,07
|191.407.180
|% 0,69
|
|KRDMD
|21,96
|293.394.024
|% 1,76
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6694
|23,6750
|% 0,18
|
|Euro
|25,5454
|25,5509
|% 0,28
|
|Sterlin
|29,7570
|29,9062
|% 0,14
|
|Frank
|26,0584
|26,2153
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2928
|6,3244
|% 0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,75
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|4,87
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.827
|4.912
|13,00
|
|Çeyrek
|2.414
|2.456
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,08
|18,10
|0,10
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,10
|