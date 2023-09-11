***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2023 09:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193591
BIST
'
12:028.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 26,67
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0226,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0372
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0228,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1107
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
12:021.665,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.664,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler12:02
|BOSSA
|11,66
|71.603.881
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|194.334.611
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|485.188.026
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,10
|44.504.386
|% -7,55
|
|ENERY
|191,40
|1.728.855.867
|% -6,68
|
|KOZAL
|33,02
|4.244.610.202
|% 6,79
|
|THYAO
|241,40
|2.577.947.513
|% -0,78
|
|ISCTR
|23,86
|2.423.834.241
|% -3,40
|
|YKBNK
|16,90
|1.877.252.972
|% -2,09
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.985.216
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.675.119.407
|% 2,75
|
|EKGYO
|9,59
|1.357.325.966
|% 1,16
|
|KLGYO
|3,40
|444.652.141
|% 1,80
|
|KOZAL
|33,02
|4.244.610.202
|% 6,79
|
|SKBNK
|5,70
|744.456.327
|% 3,26
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8672
|26,8737
|% 0,14
|
|Euro
|28,8287
|28,8403
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,5402
|33,7084
|% 0,54
|
|Frank
|30,0287
|30,2096
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1463
|7,1821
|% 0,18
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|7,58
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.605
|29,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|-0,32
|