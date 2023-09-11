***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2023 09:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193595
BIST
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12:018.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 29,57
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0126,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0350
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0128,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1014
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
12:011.664,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,39
|Açılış
|: 1.664,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler12:01
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8600
|26,8715
|% 0,13
|
|Euro
|28,8234
|28,8310
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|8,53
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,76
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.076
|11.168
|59,00
|
|Yarım
|5.555
|5.607
|31,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-0,43
|