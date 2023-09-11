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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

11.09.2023 09:58
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un İzahname Değişikliği ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193595


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